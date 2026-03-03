Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Landkreis Tuttlingen) Betrunken Autos angefahren und abgehauen (28.02.2026)

Trossingen (ots)

Gegen 4 Uhr ist ein alkoholisierter Skoda Fahrer am Samstag gegen zwei geparkte Autos gefahren und anschließend auf einem Supermarktparkplatz gestrandet. Ein Zeuge konnte beobachten wie der 51-Jährige zuerst auf der Talhauser Straße einen geparkten VW anfuhr und anschließend, ein paar Häuser weiter, einen am Fahrbahnrand abgestellten Renault. Mit über drei Promille entschloss er sich dann das Weite zu suchen. Zumindest bis ihn sein beschädigter Skoda auf dem Parkplatz eines Supermarktes an Ernst-Haller-Straße im Stich lies. Die eintreffende Polizei konnte dem Treiben Einhalt gebieten, die beschädigten Autos feststellen und eine Blutentnahme beim Fahrer durchführen. Die genaue Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell