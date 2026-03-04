PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Ladegerät gestohlen (03.03.2026)

Triberg im Schwarzwald (ots)

An der Clara-Maria-Hofbauer-Straße hat sich am Dienstagvormittag ein Diebstahl zugetragen. Zwischen, 7:00 Uhr und 13:30 Uhr, entwendete ein Unbekannter ein Autoladegerät, welches vor einem Wohnhaus in der Einfahrt neben einem Mitsubishi lag. Der Dieb steckte das Gerät aus und nahm es widerrechtlich mit. Wer verdächtiges in der Straße am Dienstagvormittag beobachtet hat, kann sich, unter der Nummer 07722 / 9160710, an den Polizeiposten Triberg wenden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

