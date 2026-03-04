POL-KN: (Triberg im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Ladegerät gestohlen (03.03.2026)
Triberg im Schwarzwald (ots)
An der Clara-Maria-Hofbauer-Straße hat sich am Dienstagvormittag ein Diebstahl zugetragen. Zwischen, 7:00 Uhr und 13:30 Uhr, entwendete ein Unbekannter ein Autoladegerät, welches vor einem Wohnhaus in der Einfahrt neben einem Mitsubishi lag. Der Dieb steckte das Gerät aus und nahm es widerrechtlich mit. Wer verdächtiges in der Straße am Dienstagvormittag beobachtet hat, kann sich, unter der Nummer 07722 / 9160710, an den Polizeiposten Triberg wenden.
