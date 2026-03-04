Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Aulfingen, Lkr. Tuttlingen) Versuchter Einbruch in Clubheim (02.03.2026)

Geisingen, Aulfingen (ots)

Am Montag, am frühen Abend, haben Unbekannte versucht in das Clubheim am Sportplatz in Aulfingen einzubrechen. Im Zeitraum zwischen 18.20 Uhr und 18.55 Uhr machten sich der oder die Täter an der Eingangstür zu schaffen, konnten diese aber schlussendlich nicht öffnen, so dass sie nicht in die Innenräume gelangten.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die Einbrecher nimmt der Polizeiposten Immendingen, Tel. 07462 9464-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell