Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Aulfingen, Lkr. Tuttlingen) Versuchter Einbruch in Clubheim (02.03.2026)

Geisingen, Aulfingen (ots)

Am Montag, am frühen Abend, haben Unbekannte versucht in das Clubheim am Sportplatz in Aulfingen einzubrechen. Im Zeitraum zwischen 18.20 Uhr und 18.55 Uhr machten sich der oder die Täter an der Eingangstür zu schaffen, konnten diese aber schlussendlich nicht öffnen, so dass sie nicht in die Innenräume gelangten.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die Einbrecher nimmt der Polizeiposten Immendingen, Tel. 07462 9464-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

