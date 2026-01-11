Polizeipräsidium Ravensburg

Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Seit dem gestrigen Samstag kam es im Landkreis Ravensburg zu insgesamt 20 Verkehrsunfällen, bei denen die winterlichen Verkehrsverhältnisse mitursächlich waren. Bei 18 dieser Unfälle blieb es bei Sachschaden, bei einem Unfall in Horgenzell, Bettenweiler gegen 20:00 Uhr erlitt eine 18-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Bei einem weiteren Unfall gegen 20:45 Uhr zog sich eine Autofahrerin ebenfalls leichte Verletzungen zu, als sie auf der K7975 zwischen Geratsberg und Schmalegg alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum rutschte. Die entstandene Gesamtsachschadenshöhe der übrigen Unfälle kann bislang nicht näher beziffert werden.

Amtzell

Tankstellenmitarbeiter bedroht, Polizeibeamte beleidigt und Widerstand geleistet

Am Samstagabend um 21:40 Uhr meldete ein Tankstellenangestellter der Polizei, dass ein Mann und eine Frau ihn bedroht haben und trotz Aufforderung die Verkaufsräume in der Schomburger Straße nicht verlassen wollen. Die Beamten des Polizeireviers Wangen im Allgäu trafen die beiden 49-Jahre alten Personen an und erteilten ihnen nach der Aufnahme des Sachverhalts einen Platzverweis für das Tankstellengelände. Für den Platzverweis zugrunde lag, dass der Mann dem 22-jährigen Tankstellenangestellten Schläge angedroht hatte. Warum er ihn bedrohte, blieb zunächst ungeklärt. Im weiteren Verlauf verhielt sich die Frau gegenüber den Beamten immer aggressiver und beleidigte sie. Da sie sich auf andere Weise nicht beruhigte und die Örtlichkeit auch nicht verließ, musste sie zur Verhinderung weiterer Störungen in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte sie sich und leistete Widerstand, so dass sie die Beamten letztlich mit Handschließen geschlossen im Streifenwagen zum Polizeirevier transportierten. Beim Polizeirevier beruhigte sich die Frau zusehends und weitere Störungen waren nicht mehr zu befürchten, weshalb sie gegen 23:00 Uhr die Dienststelle wieder verlassen durfte. Ihr Partner hatte sich, nachdem er auf dem Tankstellengelände aufgrund seines aggressiven Verhaltens gegen die Beamten ebenfalls kurzzeitig in Handschellen gelegt wurde, vor Ort wieder beruhigt und konnte somit an Ort und Stelle aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Bedrohung, Beleidung und Widerstand ein.

Horgenzell

Beifahrern leicht verletzt

Auf der Kreisstraße von Zogenweiler in Richtung Horgenzell kam am Samstagabend gegen 20:05 Uhr der 20-jährige Fahrer eines VW Golf bei winterlichen Straßenverhältnissen von der Fahrbahn ab. In Bettenweiler rutschte der Golf bei schneebedeckter Fahrbahn gegen bzw. auf eine niedrige Mauer, wobei die Ölwanne des VW aufgerissen wurde und sich das Öl auf den Gehweg ergoss. Die alarmierte Feuerwehr musste zur Verhinderung einer weiteren Beeinträchtigung der Umwelt das ausgelaufene Öl abbinden und somit verhindern, dass es sich weiterverbreitet oder ins Erdreich sickert. Die 18-jährige Beifahrerin und Schwester des Fahrers erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, die einer ambulanten medizinischen Behandlung bedurften. Am Golf entstand Sachschaden von geschätzten 5 000 Euro. Der Schaden an der Mauer konnte bislang nicht beziffert werden.

Ravensburg

Nötigung im Straßenverkehr - Zeugensuche

Ein 49-jähriger Geschädigte schilderte der Polizei gegenüber nachträglich, dass ihn am Samstagmittag, gegen 13:10 Uhr auf der zweispurigen B467/B30 Fahrtrichtung Ulm, auf Höhe der Fahrbahnverengung zur einspurigen B30 ein Geländewagen mit schweizerischer Zulassung überholte und auf seiner Höhe die Spur wechselte. Der Geschädigte konnte seinen Angaben nach, einen Zusammenstoß mit dem Schweizer Geländewagen nur durch eine Lenkbewegung nach rechts und durch starkes Abbremsen von ca. 70km/h auf ca. 30km/h verhindern. Kurze Zeit später hielten beide Verkehrsteilnehmer an einer roten Ampel auf der B33 an und führten ein kurzes Streitgespräch. Das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/803-3333 bittet um Zeugenhinweise zum Geschehensablauf. Wer hat den Verkehrsvorgang auf der B467/B30 bei Eschach beobachtet?

