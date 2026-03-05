Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Unbekannte schlauchen Dieselkraftstoff ab (05.03.2026)

Trossingen (ots)

Vermutlich am späten Mittwochabend haben unbekannte Täter Kraftstoff aus zwei auf der Breitestraße abgestellten Lastwagen abgeschlaucht. Gegen Mitternacht stellte der 36-jährige Fahrer eines Transportunternehmens bei der Übernahme "seines" Lasters neben starkem Dieselgeruch auch eine Dieselpfütze auf dem Boden fest. Als er daraufhin den Tankdeckel des Lastwagens kontrollierte, fand er diesen aufgebrochen vor. Eine Überprüfung des davor geparkten Lasters ergab, dass aus diesem ebenfalls Kraftstoff entwendet worden ist, jedoch ohne den Tankdeckel aufzubrechen. Die Menge des entwendeten Sprits ist noch nicht bekannt.

Nachdem sich die Täter an zwei Lastwagen zu schaffen machten ist davon auszugehen, dass sie zum Abtransport des Kraftstoffs ein größeres Fahrzeug benutzt haben müssen.

Zeugen, die am Mittwochabend vor Mitternacht Verdächtiges im Bereich der auf der Breitestraße abgestellten Lastwagen und von dort in Richtung Lidl und anschließend der Christian-Messner-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0 zu melden.

