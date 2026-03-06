Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Mehrere Einbrüche im Industriegebiet (04.03.2026 - 06.03.2026)

Donaueschingen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 20 Uhr, bis Freitag, 6 Uhr, haben Diebe in mehrere Firmen in Donaueschingens Industriegebiet eingebrochen. Über gewaltsam geöffnete Fenster verschafften sich die Unbekannten in vier Fällen Zugang in Firmengebäude an der Raiffeisen-, Felix-Wankel, Carl-Benz und Robert-Bosch-Straße. In zwei Fällen brachen sie dort auch Baucontainer auf. Das Diebesgut ist bislang noch nicht geklärt, schienen es die Einbrecher jedoch auf Bargeld abgesehen zu haben. Der Diebstahl- und Sachschaden wird nach jetzigem Ermittlungsstand auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Zu den sechs Einbrüchen bittet die Polizei in Donaueschingen um Zeugenhinweise die, unter der Nummer 0771 / 837830, gemeldet werden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell