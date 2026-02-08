PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Pressemitteilung der Polizei Hachenburg vom 08.02.2026

Hachenburg (ots)

1. Verkehrsunfallflucht

Unfallort: Bad Marienberg, An der Lehmkaute 2 Unfallzeit: 07.02.2026, 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Hergang:

Auf dem Parkplatz des DM Drogeriemarktes in Bad Marienberg kam es im Unfallzeitraum vermutlich beim Ein-/Ausparken zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. An dem abgestellten, geparkten PKW kam es zu eine Beschädigung im hinteren rechten Bereich am Pkw. Der Unfallverursacher, vermutlich ein Pkw, entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Hachenburg bittet um die Mithilfe von Zeugen.

2. Führen eines Pkw unter Alkoholeinfluss

Tatort: Hachenburg, Tankstelle

Tatzeit: 07.02.2026, 22:45 Uhr

Hergang:

Nach Zeugenhinweis stellte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Hachenburg auf dem Tankstellengelände in Hachenburg in der Graf- Heinrich- Straße zur besagten Tatzeit fest, dass ein Pkw - Führer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662- 95580

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 13:24

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

    Höhr-Grenzhausen (ots) - Am Samstagabend des 07.02.2026, in dem Zeitraum von 19:30h-21:30h ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Hotel Heinz in Höhr-Grenzhausen. Der flüchtige Fahrer fuhr vermutlich mit einem weißen Kraftfahrzeug gegen ein geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses erheblich. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonstige Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, melden sich bei der Polizeiwache in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren