Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterrath - Fußgänger von Taxi erfasst - Zwei Personen zum Teil schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 25. Februar 2026, 17:28 Uhr

Am späten Mittwochnachmittag erfasste ein Taxi zwei Fußgänger auf der Unterrather Straße. Dabei wurde ein 56-jähriger Mann so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Eine 49-jährige Frau wurde zudem leicht verletzt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der 78-jährige Taxifahrer aus Meerbusch die Unterrather Straße in Richtung Eckener Straße. In Höhe des Kartäuser Parks kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit den beiden Fußgängern, die die Straße in Höhe der dortigen Ampel überqueren wollten. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 56-jährige Mann aus Duisburg schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 49-jährige Düsseldorferin erlitt leichte Verletzungen. Der Taxifahrer blieb unverletzt.

Die Ermittlungen, insbesondere zur Ampelschaltung während des Unfallzeitpunkts, dauern an.

