Polizei Düsseldorf

POL-D: Golzheim - Pkw und Motorrad kollidieren - Motorradfahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 25. Februar 2026, 19:22 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Golzheim wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 23-jähriger Mann aus Hilden mit seinem Motorrad auf der Cecilienallee in Richtung Messe unterwegs. Zeitgleich beabsichtigte eine 43-jährige Düsseldorferin, ihren Pkw in Höhe des Rheinparks zu wenden, um in einer der dortigen Parkbuchten einzuparken. Dabei übersah sie offenbar den entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 23-Jährige stürzte infolge der Kollision von seinem Motorrad. Dieses prallte anschließend, in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle, gegen einen Baumschutzbügel.

Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 16600 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell