PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus Fahrzeug

Wittlich (ots)

Am 24.02.2026 gegen 14:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem im Bereich der Koblenzer Straße in Wittlich abgestellten, nicht verschlossenen Personenkraftwagen und entwendete die sich in der Mittelkonsole befindliche Geldbörse.

Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und entsprechende Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 01:04

    POL-PDWIL: Sachbeschädigung an einem PKW

    Alf (Mosel) (ots) - Am Dienstag, 24.02.2026, zwischen 15:30 Uhr und 20:30 Uhr, wurde in Alf, Mühlenstraße, an der Zufahrt zur Grundschule, ein dort geparkter Ford Fiesta zerkratzt. Die linke Fahrzeugseite, sowie die Motorhaube wurde mit einem spitzen Gegenstand erheblich beschädigt. Zeugen, die im Bereich Mühlenstraße/Grundschule im o. g. Zeitraum verdächtige Personen, möglicherweise auch Kinder festgestellt haben, ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 18:05

    POL-PDWIL: Zeugen Gesucht - Verkehrsunfall mit Flucht in der Bademer Straße in Kyllburg

    Bitburg (ots) - Am Dienstag, den 24.02.2026 gegen 12:00 Uhr wurde die Beschädigung einer Straßenlaterne auf Höhe der Bademer Straße 74 in 54655 Kyllburg festgestellt. Der genaue Unfallzeitpunkt ist derzeit nicht bekannt. Aufgrund des Schadensbildes ist von einem vorangegangenen Verkehrsunfall mit Flucht auszugehen. Vermutlich hat ein bis zum jetzigen Zeitpunkt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren