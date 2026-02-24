Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugen Gesucht - Verkehrsunfall mit Flucht in der Bademer Straße in Kyllburg

Bitburg (ots)

Am Dienstag, den 24.02.2026 gegen 12:00 Uhr wurde die Beschädigung einer Straßenlaterne auf Höhe der Bademer Straße 74 in 54655 Kyllburg festgestellt. Der genaue Unfallzeitpunkt ist derzeit nicht bekannt. Aufgrund des Schadensbildes ist von einem vorangegangenen Verkehrsunfall mit Flucht auszugehen. Vermutlich hat ein bis zum jetzigen Zeitpunkt unbekanntes Fahrzeug beim Rangieren die Straßenlaterne touchiert. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Bitburg - 06561 96850 - zu melden.

