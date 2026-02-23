PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressesofortmeldung, Vollsperrung B257 nach schwerem Verkehrsunfall

Wolsfeld (ots)

Aktuell ist die B257 in Höhe der Ortslage Wolsfeld nach einem schweren Verkehrsunfall vollgesperrt. Ein PKW und ein LKW sind frontal miteinander kollidiert. Die Unfallaufnahme wird vermutlich einige Stunden in Anspruch nehmen. Zum Unfallhergang und den Unfallfolgen wird nachberichtet. Aktuell wird darum gebeten, von Presseanfragen abzusehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf X: #BitBürgerpolizei

