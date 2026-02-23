POL-PDWIL: Pressesofortmeldung, Vollsperrung B257 nach schwerem Verkehrsunfall

Wittlich (ots) - Am 21.02.2026 gegen 15:00 Uhr befand sich ein bisher unbekannter Tatverdächtiger im Bereich des Kreisverkehrs St. Paul in Wittlich. Hier stand er mit einem Personenkraftwagen, einer schwarzen Audi Limousine. Er machte vorbeifahrende Fahrzeugführer auf sich aufmerksam und gab an, dass er Geld benötige, um Benzin zu kaufen. Er bot angebliche Goldringe als Gegenleistung für Bargeld an. Hierbei handelte ...

mehr