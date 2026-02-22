PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Waxweiler (ots)

Am Donnerstag, den 19.02.2026, gegen 10:30 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße in Waxweiler eine Verkehrsunfallflucht.

Zwei Fahrzeuge, welche in der Bahnhofstraße am Fahrbahnrand geparkt waren, wurden durch einen vorbeifahrenden weißen Kastenwagen touchiert. Hierdurch entstand erheblicher Sachschaden an den beiden geparkten Fahrzeugen. Der Wagen des Unfallverursachers dürfte diverse Beschädigungen an der Beifahrerseite aufweisen. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551-942-0
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/PiPruem

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 07:30

    POL-PDWIL: mutwillige Sachbeschädigung am Vereinsheim Jünkerath

    Jünkerath (ots) - In der Zeit von Samstagnachmittag, 07.02.2026 bis Sonntagvormittag 08.02.2026 kam es zu einer Sachbeschädigung am Vereinsheim beim Sportplatz in Jünkerath. Unbekannte Täter beschädigten die Fassade, eine Glasvitrine und mehrere Türen, sodass ein hoher wirtschaftlicher Schaden entstanden ist. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 07:18

    POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Wahlplakat - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Prüm (ots) - Am Freitag, 20.02.2026 konnte am Kreisverkehr, an der Anschlussstelle A60 - Prüm, eine Sachbeschädigung an einem großen Wahlplakat festgestellt werden. Bislang unbekannte, und wahrscheinlich politisch motivierte, Täter zerstörten das Wahlplakat durch Zerreißen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gem. § 303 StGB ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 10:25

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Manderscheid (ots) - Am Donnerstag, 19.02.2026, gegen 15:20 Uhr kam es in der Kurfürstenstraße in Manderscheid zu einem Verkehrsunfall. An einer Engstelle kollidierten zwei PKW mit den jeweils linken Außenspiegeln. Dadurch entstand zumindest an einem der Fahrzeuge ein Sachschaden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren