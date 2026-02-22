Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Waxweiler (ots)

Am Donnerstag, den 19.02.2026, gegen 10:30 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße in Waxweiler eine Verkehrsunfallflucht.

Zwei Fahrzeuge, welche in der Bahnhofstraße am Fahrbahnrand geparkt waren, wurden durch einen vorbeifahrenden weißen Kastenwagen touchiert. Hierdurch entstand erheblicher Sachschaden an den beiden geparkten Fahrzeugen. Der Wagen des Unfallverursachers dürfte diverse Beschädigungen an der Beifahrerseite aufweisen. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

