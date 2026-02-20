Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Manderscheid (ots)

Am Donnerstag, 19.02.2026, gegen 15:20 Uhr kam es in der Kurfürstenstraße in Manderscheid zu einem Verkehrsunfall. An einer Engstelle kollidierten zwei PKW mit den jeweils linken Außenspiegeln. Dadurch entstand zumindest an einem der Fahrzeuge ein Sachschaden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Eine namentlich nicht bekannte aufmerksame Zeugin konnte das Kennzeichen des unfallflüchtigen PKWs ablesen und dem Geschädigten mitteilen. Diese Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell