Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstähle aus unverschlossenen PKWs

Peterswald-Löffelscheid (ots)

In der Nacht vom 17.02.26 auf den 18.02.26 kommt es in Peterswald-Löffelscheid zu mehreren Diebstählen aus unverschlossen abgeparkten PKWs. Es wurden jeweils Geldbörsen, Bargeld und Zahlkarten entwendet. Es ist davon auszugehen, dass der oder die Täter versuchten, weitere Fahrzeuge zu öffnen und im Zuge der Tatbeghungen möglicherweise durch Tür- bzw. Hausüberwachungskameras erfasst wurden. Hinweise zu den Tätern nimmt die PI Zell unter 06542-98670 oder per E-Mail an pizell.wache@polizei.rlp.de entgegen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass geparkte Fahrzeuge stets abgeschlossen werden sollten!

