POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Wahlplakat - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Prüm (ots)

Am Freitag, 20.02.2026 konnte am Kreisverkehr, an der Anschlussstelle A60 - Prüm, eine Sachbeschädigung an einem großen Wahlplakat festgestellt werden. Bislang unbekannte, und wahrscheinlich politisch motivierte, Täter zerstörten das Wahlplakat durch Zerreißen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gem. § 303 StGB eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

