Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: mutwillige Sachbeschädigung am Vereinsheim Jünkerath

Jünkerath (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag, 07.02.2026 bis Sonntagvormittag 08.02.2026 kam es zu einer Sachbeschädigung am Vereinsheim beim Sportplatz in Jünkerath. Unbekannte Täter beschädigten die Fassade, eine Glasvitrine und mehrere Türen, sodass ein hoher wirtschaftlicher Schaden entstanden ist.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell