Polizeidirektion Wittlich


Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Betrug, weitere Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Wittlich (ots)

Am 21.02.2026 gegen 15:00 Uhr befand sich ein bisher unbekannter Tatverdächtiger im Bereich des Kreisverkehrs St. Paul in Wittlich.

Hier stand er mit einem Personenkraftwagen, einer schwarzen Audi Limousine.

Er machte vorbeifahrende Fahrzeugführer auf sich aufmerksam und gab an, dass er Geld benötige, um Benzin zu kaufen.

Er bot angebliche Goldringe als Gegenleistung für Bargeld an. Hierbei handelte es sich um eine typische und bekannte Betrugsmasche, welche unter dem Begriff "Autobahngold" bekannt ist.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: ca. 45 Jahre alt, ca. 170 cm groß, Bauchansatz, 3-Tage-Bart, keine Brille, trug rotes Basecap, blaue Jeans weißes T-Shirt und schwarze Jacke.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell



