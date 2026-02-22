Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues - Zwei Fahrer unter berauschenden Mitteln festgestellt

Bernkastel-Kues (ots)

Am 21.02.2026, führte die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 22:00 Uhr eine Verkehrskontrolle eines Kleinkraftrades in der Ortslage Veldenz durch. Der 78 - Jährige Fahrzeugführer war erheblich alkoholisiert, ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,00 Promille. Die Person ist ebenfalls nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt, dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

In der Nacht vom 21.02.2026 auf den 22.02.2026, wurde gegen 00:30 Uhr ein PKW in der Ortslage Lieser einer Kontrolle unterzogen. Der 31-Jährige Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell