Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nachtragsmeldung Verkehrsunfall B257

Wolsfeld (ots)

Nach der Kollision zwischen einem PKW und einem LKW in Höhe Wolsfeld ist der männliche Fahrzeuginsasse des PKW noch an der Unfallstelle verstorben. Der Fahrer des LKW erlitt ebenfalls leichte bis schwere Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt. Aus dem LKW ist zudem eine größere Menge an Kraftstoff ausgetreten. Die Unfallstelle wurde an das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Trier übergeben. Die Unfallursache und der Unfallhergang sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hierzu können noch keine Angaben gemacht werden. Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis in den Nachmittag hinein andauern. Im Einsatz befanden sich zwei RTW, ein Notarzt, die umliegenden Feuerwehren, die Straßenmeisterei Irrel, die psychosoziale Notfallnachsorge des DRK sowie vier Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Bitburg und das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Trier.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf X: #BitBürgerpolizei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
