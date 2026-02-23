PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nachtragsmeldung Verkehrsunfall B257 - Stecke bis zum morgigen Vormittag vollgesperrt

Wolsfeld (ots)

Die B257 bleibt im Bereich der Unfallstelle aufgrund der durch auslaufende Betriebsstoffe notwendig gewordenen umfangreichen Baggerarbeiten noch bis zum Vormittag des morgigen Tages für den Verkehr vollgesperrt. Die von der Straßenmeisterei bereits im Vormittag eingerichtete Umleitung muss daher zunächst aufrecht erhalten werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

  • 23.02.2026 – 11:04

    POL-PDWIL: Nachtragsmeldung Verkehrsunfall B257

    Wolsfeld (ots) - Nach der Kollision zwischen einem PKW und einem LKW in Höhe Wolsfeld ist der männliche Fahrzeuginsasse des PKW noch an der Unfallstelle verstorben. Der Fahrer des LKW erlitt ebenfalls leichte bis schwere Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt. Aus dem LKW ist zudem eine größere Menge an Kraftstoff ausgetreten. Die Unfallstelle wurde an ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 08:34

    POL-PDWIL: Pressesofortmeldung, Vollsperrung B257 nach schwerem Verkehrsunfall

    Wolsfeld (ots) - Aktuell ist die B257 in Höhe der Ortslage Wolsfeld nach einem schweren Verkehrsunfall vollgesperrt. Ein PKW und ein LKW sind frontal miteinander kollidiert. Die Unfallaufnahme wird vermutlich einige Stunden in Anspruch nehmen. Zum Unfallhergang und den Unfallfolgen wird nachberichtet. Aktuell wird darum gebeten, von Presseanfragen abzusehen. ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 12:42

    POL-PDWIL: Betrug, weitere Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

    Wittlich (ots) - Am 21.02.2026 gegen 15:00 Uhr befand sich ein bisher unbekannter Tatverdächtiger im Bereich des Kreisverkehrs St. Paul in Wittlich. Hier stand er mit einem Personenkraftwagen, einer schwarzen Audi Limousine. Er machte vorbeifahrende Fahrzeugführer auf sich aufmerksam und gab an, dass er Geld benötige, um Benzin zu kaufen. Er bot angebliche Goldringe als Gegenleistung für Bargeld an. Hierbei handelte ...

    mehr
