POL-PDWIL: Nachtragsmeldung Verkehrsunfall B257 - Stecke bis zum morgigen Vormittag vollgesperrt

Wolsfeld (ots) - Nach der Kollision zwischen einem PKW und einem LKW in Höhe Wolsfeld ist der männliche Fahrzeuginsasse des PKW noch an der Unfallstelle verstorben. Der Fahrer des LKW erlitt ebenfalls leichte bis schwere Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt. Aus dem LKW ist zudem eine größere Menge an Kraftstoff ausgetreten. Die Unfallstelle wurde an ...

