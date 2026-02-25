Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern - Verdacht des Einbruchs in Kiosk - Mann verstaut Tatbeute in Kinderwagen und flüchtet - Festnahme dank aufmerksamen Zeugen - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Dienstag, 24. Februar, 07:08 Uhr

Mit mehreren Flaschen Alkohol, verstaut in einem Kinderwagen, flüchtete gestern Morgen ein Mann, nachdem er in einen Kiosk eingebrochen war. Er wurde festgenommen und soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Misstrauisch geworden durch lautes Klirren, beobachtete ein Zeuge, wie ein unbekannter Mann die Scheibe eines Kiosks an der Dorotheenstraße einschlug und durch die Fensterscheibe zugriff: Er entwendete mehrere Flaschen Alkohol und flüchtete. Im Bereich des S-Bahnhofes Flingern verstaute er seine Beute in einen Kinderwagen und lief Richtung Behrensstraße. Nachdem der Blickkontakt des Zeugen abgebrochen war, konnten die alarmierten Polizeibeamten den Mann dank einer guten Personenbeschreibung in Tatortnähe festnehmen. Einige Straßen weiter fanden die Polizisten auch den Kinderwagen mit mehreren Flaschen Alkohol.

Ob der Kinderwagen ebenfalls entwendet wurde, ist unter anderem Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der polizeibekannte 36-jährige Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell