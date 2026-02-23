Polizei Düsseldorf

POL-D: Garath Versammlungen ohne nennenswerte Zwischenfälle - Temporäre Verkehrsbeeinträchtigungen

Düsseldorf (ots)

23. Februar 2026, 17:00 Uhr

Die rund um das Kulturhaus Süd angezeigten Versammlungen verliefen am heutigen Montag überwiegend friedlich und ohne größere Zwischenfälle. Während der angezeigten Versammlungen kam es zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen im Raum Garath.

In der Zeit von 17:00 bis 21:00 Uhr wurden durch das Bündnis "Garath tolerant und weltoffen" Kundgebungen an unterschiedlichen Plätzen durchgeführt. Der Schwerpunkt lag vor dem Haupteingang des Kulturhauses auf dem Nikolaus-Groß-Platz. Parallel hierzu fand eine Kundgebung im Bewegungspark Garath statt. Als drittes wurde ein Aufzug in der Zeit von 17:00 bis 19:00 Uhr vom Park and Ride Parkplatz über die Koblenzer Straße bis in die unmittelbare Nähe des Bürgerzentrums auf der Frankfurter Straße durchgeführt. Zudem fand eine Mahnwache im Bereich der Fritz-Erler-Straße in Höhe der S-Bahn Haltestelle Garath statt. Am Rande des Versammlungsgeschehens kam es zu vereinzelten Versuchen, die polizeilichen Absperrungen zu durchbrechen. Durch die Polizeikräfte musste hier Pfefferspray eingesetzt werden. Die Versammlung im Kulturhaus Süd mit geschätzten 300 Teilnehmenden konnte ohne größere Verzögerungen beginnen und endete ohne nennenswerte Störungen gegen 20:40 Uhr. Insgesamt schätzte die Polizei die Teilnehmendenzahl des Gegenprotestes auf ungefähr 7.000. Die Polizei fertigte bislang neun Strafanzeigen unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Beleidigung. Im Einsatz wurden vier Polizeibeamte/-innen leicht verletzt. Eine Person musste vorübergehend in Gewahrsam genommen werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell