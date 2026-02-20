Polizei Düsseldorf

POL-D: Rath - Paketdiebstahl - erfolgreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führen zum Tatverdächtigen - Tatbeute sichergestellt

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Donnerstag, 19.02.2026, 19:05 Uhr

Am Donnerstagabend kam es im Düsseldorfer Stadtteil Rath zum Diebstahl mehrerer Pakete aus dem Eingangsbereich eines Einfamilienhauses. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen dank schnell eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen antreffen und die gestohlenen Pakete sicherstellen.

Nach bisherigen Erkenntnissen konnte ein im Dienst befindlicher Polizeibeamter, über eine Warnmeldung seines Smart-Home-Sicherheitssystems, eine unbekannte Person im Eingangsbereich seines Privathauses wahrnehmen. Der Mann nahm offensichtlich zwei Pakete an sich, welche zuvor durch den Lieferdienst dort abgestellt wurden.

Unmittelbar übermittelte der Beamte der Leitstelle der Polizei eine Personenbeschreibung des mittlerweile flüchtenden Mannes. Dank der präzisen Personenbeschreibung leiteten die Beamtinnen und Beamten sofortige Fahndungsmaßnahmen ein. Diese führten bereits kurze Zeit später zum Erfolg: Der Tatverdächtige wurde im unmittelbaren Umfeld des Tatortes von den Einsatzkräften mit den zuvor entwendeten Paketen angetroffen. Die Pakete wurden vorerst sichergestellt, um sie im Anschluss an den rechtmäßigen Besitzer übergeben zu können.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 33-jährigen Deutschen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell