Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Mann fährt mit Pkw in Geschäft - Zwei Menschen leicht verletzt - Fahrer festgenommen - Mordkommission ermittelt

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei Düsseldorf

Mittwoch, 18. Februar 2026, 19:32 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und eine Mordkommission der Polizei ermitteln derzeit aufgrund eines versuchten Tötungsdelikts vom gestrigen Abend in Oberbilk. Ein Mann war mit seinem Pkw in ein Geschäft gefahren. Er und eine weitere Person wurden leicht verletzt.

Laut Zeugenaussagen fuhr ein Mann mit seinem Pkw mit hoher Geschwindigkeit durch ein Schaufenster in einen Supermarkt an der Markenstraße und kam innerhalb des Geschäfts zum Stehen. Sowohl der Fahrer (34 Jahre alt mit türkischer Staatsangehörigkeit), als auch eine weitere Person wurden leicht verletzt. Der 34-Jährige wurde festgenommen und soll dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell