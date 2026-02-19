PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Mann fährt mit Pkw in Geschäft - Zwei Menschen leicht verletzt - Fahrer festgenommen - Mordkommission ermittelt

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei Düsseldorf

Mittwoch, 18. Februar 2026, 19:32 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und eine Mordkommission der Polizei ermitteln derzeit aufgrund eines versuchten Tötungsdelikts vom gestrigen Abend in Oberbilk. Ein Mann war mit seinem Pkw in ein Geschäft gefahren. Er und eine weitere Person wurden leicht verletzt.

Laut Zeugenaussagen fuhr ein Mann mit seinem Pkw mit hoher Geschwindigkeit durch ein Schaufenster in einen Supermarkt an der Markenstraße und kam innerhalb des Geschäfts zum Stehen. Sowohl der Fahrer (34 Jahre alt mit türkischer Staatsangehörigkeit), als auch eine weitere Person wurden leicht verletzt. Der 34-Jährige wurde festgenommen und soll dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 13:41

    POL-D: Rath - Einbruch in Wohnung - Trio auf frischer Tat festgenommen

    Düsseldorf (ots) - Dienstag, 17.02.2026, 16:15 Uhr Am Dienstagnachmittag nahm die Düsseldorfer Polizei drei mutmaßliche Einbrecher in Düsseldorf-Rath fest. Sie stehen im Verdacht, sich unbefugt Zugang zu einem Mehrfamilienhaus verschafft zu haben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen meldete eine Anwohnerin um 16:15 Uhr per Notruf einen aktuell stattfindenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren