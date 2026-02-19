Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Bewaffneter Raub auf Kiosk - Täter flüchtet mit Beute - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Mittwoch, 18. Februar 2026, 19:03 Uhr

Nach einem Raub gestern Abend auf einen Kiosk in Friedrichstadt fahndet die Polizei nach einem Täter und sucht Zeugen. Ein Unbekannter hatte einen Verkäufer mit einem Messer bedroht, Geld gefordert und war dann mit der Beute geflüchtet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter Mann gegen 19 Uhr einen Kiosk an der Bilker Allee. Er begab sich unmittelbar hinter den Kassentresen und forderte unter Vorhalt eines Messers das Öffnen der Kasse. Als der Mitarbeiter der Forderung nicht nachkam, öffnete der Unbekannte gewaltsam die Kasse, entnahm Geld und flüchtete zu Fuß über die Bilker Allee in die Jahnstraße. Der Mitarbeiter blieb unverletzt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, hat schwarze kurze Haare und eine helle Hautfarbe. Während der Tatausführung trug er einen gelben Schlauchschal, der über Mund und Nase gezogen war, eine beige bzw. weiße Winterjacke, eine schwarze Jogginghose, graue Sportschuhe und gelbe Handschuhe. Die Tatbeute in Höhe einiger Hundert Euro verstaute er in einem roten Stoffbeutel.

Zeugen werden gebeten, sich an das Raubkommissariat KK 13 des Polizeipräsidium Düsseldorf unter der Telefonnummer 0211 870 0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell