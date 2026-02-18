PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk - Zwei Straßenbahnen kollidieren - Zwei Personen leicht verletzt - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 17. Februar 2026, 18:36 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag wurden zwei Menschen leicht verletzt. Zwei Bahnen waren miteinander kollidiert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 43-jähriger Mann mit einer Straßenbahn entlang der Brunnenstraße und beabsichtigte weiter geradeaus auf der Himmelgeister Straße zu fahren. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er nach links und kollidierte seitlich mit einer entgegenkommenden Bahn, die ein 40-Jähriger steuerte. Aufgrund des Zusammenstoßes wurden der 40 Jahre alte Fahrer und eine Insassin leicht verletzt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

