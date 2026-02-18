Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseltal - Grafenberger Allee - Radfahrer von Pkw erfasst - 55-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 17. Februar 2026, 14:24 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache wurde gestern Nachmittag in Düsseldorf auf der Grafenberger Allee ein Radfahrer von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.

Den ersten Zeugenaussagen zufolge war ein 55-jähriger Düsseldorfer auf seinem Fahrrad auf der Grafenberger Allee in Richtung Gerresheim unterwegs. Offenkundig wollte der Radfahrer dann nach links in die Achenbachstraße abbiegen und ließ noch eine entgegenkommende Straßenbahn passieren. Als er dann die Gegenrichtung der Grafenberger Allee queren wollte, um in die Achenbachstraße zu gelangen, erfasste ihn der Hyundai eines 48-Jährigen aus Düsseldorf. Der 55-Jährige wurde auf die Fahrbahn geschleudert und verletzte sich schwer. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer zur intensivmedizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte vor Ort alle Unfallspuren. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern aktuell noch an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell