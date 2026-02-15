Polizei Düsseldorf

POL-D: Wersten - Frau stirbt in Wohnung - Verdacht des Tötungsdelikts - Tatverdächtiger Lebensgefährte festgenommen - Mordkommission ermittelt

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei Düsseldorf

Sonntag, 15. Februar 2026, 03:08 Uhr

Noch unklar sind die Hintergründe einer möglichen Gewalttat in einer Wohnung in Wersten. Die Düsseldorfer Polizei erhielt in der Nacht zu heute Kenntnis von einer toten Frau in der Wohnung des Beschuldigten auf der Dabringhauser Straße. Aufgrund der Gesamtumstände ergab sich der Verdacht, dass er die Frau getötet haben könnte. Der 60 Jahre alte Mann mit deutsch-ukrainischer Staatsangehörigkeit wurde vorläufig festgenommen. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurden ihm Blutproben entnommen.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und eine hierfür gegründete Mordkommission des Polizeipräsidiums Düsseldorfs haben die Ermittlungen wegen eines vorsätzlichen Tötungsdeliktes aufgenommen.

Eine Obduktion der Frau ist für den heutigen Tag geplant. Über einen möglichen Antrag auf Anordnung der Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten wird die Staatsanwaltschaft morgen abschließend befinden.

Vorherige Strafanzeigen oder polizeiliche Einsätze wegen häuslicher Gewalt zum Nachteil der Verstorbenen liegen nicht vor.

