Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern - Schwerer Raub - Täter überfällt Friseursalon und droht mit Schusswaffe - Polizei sucht Zeugen.

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Mittwoch, 11. Februar 2026, 18:30 Uhr

Mit einer Schusswaffe überfiel ein noch unbekannter Täter Mittwochabend einen Friseursalon im Stadtteil Flingern. Die Polizei fahndet nach dem noch unbekannten Mann und sucht Zeugen.

Mittwochabend betrat ein noch unbekannter Mann einen Friseursalon auf der Ackerstraße in Flingern. Zielstrebig bewegte er sich auf den Kassentresen zu. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er den Ladeninhaber, der sich zu diesem Zeitpunkt um einen Kunden kümmerte, auf, wegzubleiben und sich ihm nicht zu nähern. Der Täter riss die Kasse auf und entwendete das Bargeld. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Trotz einer schnell eingeleiteten Fahndung mit einer Vielzahl von Einsatzkräften konnte der Täter entkommen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. dem Täter geben können.

Der Mann wird als ca. 180cm groß mit normaler Statur beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke von The North Face sowie eine Kapuze über dem Kopf. Sein Gesicht hatte er mit einem schwarzen Schlauchschal maskiert. Der Täter hat hellbraune Augenbrauen, grünblaue Augen und sprach akzentfrei Deutsch. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter 0211 870 0.

