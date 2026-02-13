Polizei Düsseldorf

POL-D: Hassels - 14-Jähriger flüchtet in Mietwagen vor Kontrolle - Flucht endet vor Baum - Der Fahrer und sein 15-jähriger Beifahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 12. Februar 2026, 23:43 Uhr

Die Flucht vor einer Polizeikontrolle endete Donnerstagnacht in Hassels vor einem Baum. Der 14-jährige Fahrzeugführer des Autos einer Carsharingfirma und sein 15-jähriger Beifahrer wurden dabei schwer verletzt.

Der VW des Sharingunternehmens war einem Einsatzteam der Polizeiwache Wersten aufgefallen und sollte kontrolliert werden. Der zunächst unbekannte Fahrzeugführer des VW wollte sich offenkundig nicht kontrollieren lassen und flüchtete mit erhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei durch das Düsseldorfer Stadtgebiet. Auf der Potsdamer Straße beschädigte der flüchtende VW mehrere Außenspiegel geparkter Fahrzeuge. Auf der Straße In der Steele verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über den VW, wodurch dieser von der Fahrbahn abkam, im Anschluss mit einem Baum kollidierte und auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Hierbei geriet der Mietwagen in Brand. Dabei kollidierte der nachfolgende Streifwagen unmittelbar mit dem Unfallwagen und schob diesen in einen geparkten PKW. Der schwelende Brand konnte mittels Feuerlöscher durch die eingesetzten Polizeivollzugsbeamten gelöscht und die 14 und 15 Jahre alten Fahrzeuginsassen, beide aus Hassels, gerettet werden. Der 14-jährige Fahrzeugführer und sein 15-jähriger deutscher Beifahrer wurden verletzt und mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden eingesetzten Polizeivollzugsbeamten blieben unverletzt. Der 14-jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Jugendliche war in der Vergangenheit bereits durch einen gleich gelagerten Sachverhalt polizeilich in Erscheinung getreten. Der 14-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des verbotenen Kraftfahrzeugrennens rechnen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell