Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Polizei sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung

Püttlingen (ots)

Am Montag, gegen 14:00 Uhr, kam es auf der L 269 in Fahrtrichtung Riegelsberg zu einer riskanten Fahrweise durch den Fahrer eines schwarzen Kabrioletts der Marke Mercedes-Benz, Typ SLK. Der 65-jährige Fahrer des Wagens befuhr die Strecke mit überhöhter Geschwindigkeit und gefährdete durch verbotswidrige Überholmanöver andere Verkehrsteilnehmer. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell