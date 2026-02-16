Polizei Düsseldorf

POL-D: Rosenmontag in der Landeshauptstadt - "Mer bliewe bunt - ejal wat kütt!" - Tausende Jecken feiern trotz durchwachsenem Wetter - Eine erste Bilanz

Düsseldorf (ots)

Montag, 16. Februar 2026

Bei durchwachsenem Karnevalswetter feierten zahlreiche Jecken entlang des Düsseldorfer Rosenmontagszuges. Der Höhepunkt des Straßenkarnevals wurde wie im Vorjahr bunt, ausgelassen und friedlich gefeiert.

Pünktlich um 12:24 Uhr startete der Rosenmontagszug auf die gut fünf Kilometer lange Wegstrecke. Um 17:37 Uhr erreichte der letzte Wagen den Endpunkt. Hunderte Polizistinnen und Polizisten waren und sind am Rosenmontag für die Sicherheit der Feiernden während des Umzugs und auch danach im Einsatz.

Der Polizeiführer, Polizeidirektor Oliver Strudthoff, zeigte sich deutlich zufrieden mit dem Einsatzverlauf: "Trotz Regens ließen es sich die zahlreichen Jecken nicht nehmen, die fünfte Jahreszeit friedlich, ausgelassen und fröhlich zu feiern. Es freut mich und meine vielen Kolleginnen und Kollegen, dass wir mit unserem Konzept zu dieser unbeschwerten fünften Jahreszeit beitragen konnten."

Die vorläufige Bilanz der Düsseldorfer Polizei mit Stand 17:45 Uhr stellt sich wie folgt dar (Vorjahreszahlen in Klammern): 42 (26) Personen erhielten Platzverweise für den Innenstadtbereich. Zwei (1) Personen mussten den restlichen Rosenmontag im Polizeigewahrsam verbringen. Bislang wurden zwei Strafanzeigen wegen Taschendiebstählen (2) und drei (2) Körperverletzungsdelikte aufgenommen. Weiterhin wurde eine Anzeige wegen eines Sexualdeliktes aus der vergangenen Nacht gefertigt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell