Polizei Düsseldorf

POL-D: Rath - Einbruch in Wohnung - Trio auf frischer Tat festgenommen

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 17.02.2026, 16:15 Uhr

Am Dienstagnachmittag nahm die Düsseldorfer Polizei drei mutmaßliche Einbrecher in Düsseldorf-Rath fest. Sie stehen im Verdacht, sich unbefugt Zugang zu einem Mehrfamilienhaus verschafft zu haben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen meldete eine Anwohnerin um 16:15 Uhr per Notruf einen aktuell stattfindenden Einbruch innerhalb eines Mehrfamilienhauses. Zuvor habe sie beobachtet, wie sich eine männliche Person auffällig im Eingangsbereich des Hauses aufgehalten und sich kurz darauf gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft hatte. Als der Verdächtige im Treppenhaus auf eine weitere Anwohnerin traf, flüchtete er zunächst in unbekannte Richtung.

Die alarmierten Beamten konnten im Nahbereich des Mehrfamilienhauses ein Fahrzeug mit drei männlichen Personen antreffen, auf welche die Personenbeschreibung passte. Bei der anschließenden Durchsuchung der drei und des Fahrzeugs konnten die Beamten und Beamtinnen diverses Einbruchwerkzeug auffinden.

Die drei Männer mit italienischer und kroatischer Staatsangehörigkeit wurden vorläufig festgenommen. Ob die Männer auch für weitere Einbrüche in Frage kommen, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen.

