Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Personen auf Kleinkraftrad versuchen vor Polizeikontrolle zu flüchten

Wuppertal (ots)

Am Nachmittag des 08.02.2026 entzogen sich zwei zunächst unbekannte Verkehrsteilnehmer im Bereich der Sedanstraße einer polizeilichen Überprüfung.

Einer Streifenwagenbesatzung fielen gegen 15:55 Uhr zwei Personen auf einem Kleinkraftrad auf, die beide nicht den vorgeschriebenen Sicherheitshelm trugen. Einer anschließenden Überprüfung entzogen sich die beiden, indem sie u.a. eine rote Ampel missachteten, entgegen einer Einbahnstraße fuhren und in den Nordpark flohen. Hier mussten einige Fußgänger den Weg verlassen, um einen Zusammenstoß mit dem Zweirad zu verhindern.

Im weiteren Verlauf fanden die Beamten das Kraftrad verlassen auf einer Grünfläche liegend auf. Der potentielle Beifahrer (18) konnte im Nahbereich angetroffen werden.

Die Ermittlungen zum Fahrer und den weiteren Hintergründen werden durch das zuständige Verkehrskommissariat geführt. Um weitere Erkenntnisse zu erlangen, sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Hinweise können unter der Rufnummer 0202 284 0 gegeben werden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell