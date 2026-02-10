PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Personen auf Kleinkraftrad versuchen vor Polizeikontrolle zu flüchten

Wuppertal (ots)

Am Nachmittag des 08.02.2026 entzogen sich zwei zunächst unbekannte Verkehrsteilnehmer im Bereich der Sedanstraße einer polizeilichen Überprüfung.

Einer Streifenwagenbesatzung fielen gegen 15:55 Uhr zwei Personen auf einem Kleinkraftrad auf, die beide nicht den vorgeschriebenen Sicherheitshelm trugen. Einer anschließenden Überprüfung entzogen sich die beiden, indem sie u.a. eine rote Ampel missachteten, entgegen einer Einbahnstraße fuhren und in den Nordpark flohen. Hier mussten einige Fußgänger den Weg verlassen, um einen Zusammenstoß mit dem Zweirad zu verhindern.

Im weiteren Verlauf fanden die Beamten das Kraftrad verlassen auf einer Grünfläche liegend auf. Der potentielle Beifahrer (18) konnte im Nahbereich angetroffen werden.

Die Ermittlungen zum Fahrer und den weiteren Hintergründen werden durch das zuständige Verkehrskommissariat geführt. Um weitere Erkenntnisse zu erlangen, sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Hinweise können unter der Rufnummer 0202 284 0 gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 19:24

    POL-W: 260209 W- Rücknahme der Vermisstenfahndung - Sascha K.

    Wuppertal (ots) - Heute, Montag, den 09.02.2026, bat die Polizei die Öffentlichkeit um Mitfahndung nach einem 44-jährigen Wuppertaler (siehe Pressemeldung vom 09.02.2026, 15:06 Uhr: "POL-W: W Suche nach vermisstem Mann - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mitsuche"; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6213482). Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Polizei dankt für die Mithilfe ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 15:06

    POL-W: W Suche nach vermisstem Mann - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mitsuche

    Wuppertal (ots) - Seit heute Mittag (09.02.2025, 12:20 Uhr) sucht die Polizei nach einem 44-jährigen Mann in Elberfeld. Sascha K. hat sich aus seinem häuslichen Umfeld entfernt. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Herr K. hat eine schlanke Figur, ist circa 1,78 Meter groß und trägt eine Brille. Er ist vermutlich mit einer grau-schwarzen ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 14:40

    POL-W: SG Unbekannter bedroht Taxifahrer mit Schusswaffe und raubt ihn aus - Zeugen gesucht

    Wuppertal (ots) - Am Samstagmorgen (07.02.2026) überfiel ein Unbekannter einen Taxifahrer auf der Oberhaaner Straße in Solingen. Ein Fahrgast ließ sich zunächst von Erkrath zur späteren Tatörtlichkeit in Solingen fahren. Dort angekommen (gegen 05:15 Uhr), bedrohte der Mann den Taxifahrer (55) mit einer Schusswaffe und forderte von ihm die Herausgabe von Bargeld ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren