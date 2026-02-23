Polizei Düsseldorf

POL-D: Programmhinweis - Vermisster Pavo M. - Düsseldorfer Polizei bittet bei Aktenzeichen XY ... ungelöst um Hinweise

Düsseldorf (ots)

Unsere damalige Pressemeldung finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5656914

Bilder des Vermissten finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/183825

Seit Montagmorgen, den 13. November 2023, wird der damals 71-jährige Düsseldorfer Pavo M. vermisst. Er verließ gegen 09:00 Uhr seine Wohnung in Stadtmitte und gab an, nur kurz zu seinem Pkw gehen zu wollen. Er kehrte seitdem jedoch nicht in die Wohnung zurück. Such- und Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Die zuständige Ermittlerin Luisa Campiglia bittet nun in der Sendung Aktenzeichen XY ... ungelöst am Mittwoch, den 25. Februar 2026, im ZDF um 20:15 Uhr erneut um Hinweise.

