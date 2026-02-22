Polizei Düsseldorf

POL-D: Vennhausen - Schwerer Verkehrsunfall - 50-Jähriger lebensgefährlich verletzt - Fahrer kollidiert mit parkenden Fahrzeugen - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 21.02.2026, 15:00 Uhr

Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam gestern ein 50 Jahre alter Mann ins Krankenhaus, nachdem er mit seinem Fahrzeug in eine Reihe parkender Pkw gefahren war.

Nach ersten Zeugenaussagen fuhr der 50-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit die Vennhauser Allee stadtauswärts entlang, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einem geparkten Fahrzeug kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden noch zwei weitere Autos, die in der Parkbucht standen, beschädigt. Der 50-Jährige wurde von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Da der Verdacht besteht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln gestanden haben könnte, wurden ihm Blutproben entnommen. Darüber hinaus fertigten die Beamten noch eine Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei sicherte die Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

