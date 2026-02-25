Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Schwerer Verkehrsunfall im Autobahnkreuz Breitscheid - Zwei Lkw und mehrere Pkw beteiligt - Drei Menschen zum Teil schwer verletzt - Hubschrauber im Einsatz - Sperrungen

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 25. Februar 2026, 13:21 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall heute Nachmittag auf der A 3 im Autobahnkreuz Breitscheid wurden drei Menschen zum Teil schwer verletzt. Der Fahrer eines Lkw hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war mit insgesamt drei Pkw und einem weiteren Lkw kollidiert. Aufgrund der umfangreichen Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme mussten beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn Köln dauert an. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert die Spuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 43-Jähriger mit seinem Lkw auf der A 3 in Fahrtrichtung Arnheim unterwegs. Aufgrund eines Reifenplatzers verlor er im Kreuz Breitscheid die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Pkw eines 75-Jährigen. Aufgrund des Zusammenstoßes durchbrach der Lkw die Mittelschutzplanke und kollidierte auf der entgegengesetzten Richtungsfahrbahn (Köln) mit dem Pkw eines 19-Jährigen. Im weiteren Verlauf prallte der Lkw gegen einen weiteren Lkw eines 35 Jahre alten Mannes und den Pkw eines 34-Jährigen, die ebenfalls in Fahrtrichtung Köln unterwegs waren.

Aufgrund der Kollisionen wurde der 19-Jährige und der 75 Jahre alte Mann schwer verletzt. Ein Rettungshubscharuber kam zum Einsatz. Der 43-jährige Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Insgesamt drei weitere Pkw wurden durch Trümmerteile beschädigt. Aufgrund der andauernden Verkehrsunfallaufnahme durch das Unfallaufnahmeteam und weiteren erforderlichen Räumungsmaßnahmen durch die Autobahnmeisterei bleibt die Richtungsfahrbahn Köln weiterhin voraussichtlich für mehrere Stunden gesperrt.

