POL-HP: Heppenheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Freitag (27.02.) wurde zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr ein auf dem Parkhof in Heppenheim ordnungsgemäß abgestellter grauer Ford S-MAX am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 300,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Berichterstatterin: Mandel, PK'in, PSt. Heppenheim

