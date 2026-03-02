PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Freitag (27.02.) wurde zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr ein auf dem Parkhof in Heppenheim ordnungsgemäß abgestellter grauer Ford S-MAX am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 300,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Berichterstatterin: Mandel, PK'in, PSt. Heppenheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Matthias Rau, PHK

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 15:26

    POL-DA: Darmstadt: Kripo ermittelt nach Raub / Wer hat etwas gesehen?

    Darmstadt (ots) - Nachdem sich am Sonntagmorgen (1.3.) im Herrngarten ein Raub zugetragen hat, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein bislang unbekannter Täter gegen 3.30 Uhr einem 32-Jährigen gegen den Kopf geschlagen und dessen Rucksack sowie Handy an sich genommen haben. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Täter soll circa 1,85 Meter groß sein und zum ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 14:33

    POL-DA: Pfungstadt: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

    Pfungstadt (ots) - Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Samstag (28.2.), in der Zeit zwischen 16.50 und 22.30 Uhr drangen die bislang noch unbekannten Täter über ein Fenster in die Räume in der Mühlstraße ein und durchsuchten die Wohnung anschließend nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Bargeld und suchten im Anschluss in ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 14:27

    POL-DA: Raunheim: Kabeldiebe auf Baustelle

    Raunheim (ots) - Eine Baustelle in einer Unterführung "Außerhalb" geriet in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag (01.03.) und Montagmorgen (02.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter entwendeten eine komplette 100 Meter-Kupferkabel-Trommel und kappten bei einer zweiten Trommel ein weiteres Kabel. Insgesamt werden die Schäden nach gegenwärtigem Ermittlungsstand auf rund 800 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren