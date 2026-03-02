POL-DA: Raunheim: Kabeldiebe auf Baustelle
Raunheim (ots)
Eine Baustelle in einer Unterführung "Außerhalb" geriet in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag (01.03.) und Montagmorgen (02.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter entwendeten eine komplette 100 Meter-Kupferkabel-Trommel und kappten bei einer zweiten Trommel ein weiteres Kabel. Insgesamt werden die Schäden nach gegenwärtigem Ermittlungsstand auf rund 800 Euro geschätzt.
Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.
