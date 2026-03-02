Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Trickdieb bestiehlt Seniorin

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb brachte am Samstag (28.2.) gegen 12.15 Uhr, in der Saalbaustraße eine Seniorin um Bargeld. Der Kriminelle sprach nach derzeitigen Erkenntnissen die 87-Jährige an und bat um einen Geldwechsel. Die Seniorin wollte helfen und holte ihren Geldbeutel hervor. Der Dieb griff daraufhin in die Geldbörse und entwendete die gerade erst von der Bank geholten Geldscheine der Dame. Im Anschluss suchte er in unbekannte Richtung das Weite.

Der Täter soll schwarze Haare haben und Deutsch mit Akzent sprechen. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer weißen Arbeitshose bekleidet.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit dem Fall betraut und hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zur Identität des Kriminellen, nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell