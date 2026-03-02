PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Rüsselsheim (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Samstagabend (28.02.) drangen die bislang noch unbekannten Täter in der Zeit zwischen 18.00 und 20.30 Uhr über den Balkon in die Wohnräume in einem Mehrfamilienhaus in der Liebigstraße in Haßloch ein und suchten nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde Schmuck entwendet.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

