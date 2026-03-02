Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Rüsselsheim (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Samstagabend (28.02.) drangen die bislang noch unbekannten Täter in der Zeit zwischen 18.00 und 20.30 Uhr über den Balkon in die Wohnräume in einem Mehrfamilienhaus in der Liebigstraße in Haßloch ein und suchten nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde Schmuck entwendet.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

