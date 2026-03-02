Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zigarettenautomat aufgebrochen/Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle hatten es auf einen Zigarettenautomat in der Georg-Jung-Straße abgesehen. Bemerkt wurde die Tat am Samstagabend (28.02.). Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter den Automaten gewaltsam auf und ließen anschließend darin befindliche Zigaretten und das Geld mitgehen. Am Zigarettenautomat verursachten die Unbekannten nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 5000 Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell