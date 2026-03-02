PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zigarettenautomat aufgebrochen/Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle hatten es auf einen Zigarettenautomat in der Georg-Jung-Straße abgesehen. Bemerkt wurde die Tat am Samstagabend (28.02.). Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter den Automaten gewaltsam auf und ließen anschließend darin befindliche Zigaretten und das Geld mitgehen. Am Zigarettenautomat verursachten die Unbekannten nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 5000 Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
