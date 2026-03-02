PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüselsheim: Alkoholisierter 64-Jähriger beschädigt Bushaltestelle mit Axt/Festnahme und Gewahrsam

Rüsselsheim (ots)

Am Freitagmittag (27.02.) nahm eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim nach kurzer Fahndung einen 64 Jahre alten Mann "Am Borngraben" fest. Der 64-Jährige konnte gegen 12.00 Uhr durch Zeugen beobachtet werden, wie er mit einer Axt die Verglasung einer dortigen Bushaltestelle beschädigte. Es entstand ein geschätzter Schaden von rund 1000 Euro. Die Axt wurde von der Polizei sichergestellt. Ob die starke Alkoholisierung von 1,9 Promille Grund für das Verhalten war, ist Gegenstand des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens. Der 64-Jährige musste auf richterlichen Beschluss für die nächsten Tage im Polizeigewahrsam verbleiben. Er wird sich nun wegen Sachbeschädigung zu verantworten haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 07:02

    POL-DA: Lampertheim: Falsches Kennzeichen am Auto/18-Jähriger gibt Gas

    Lampertheim (ots) - Weil an einem Fahrzeug ein nicht ausgegebenes Kennzeichen angebracht war, wollte eine Polizeistreife am Samstagmittag (28.02.) auf der Landesstraße 3110 das Auto stoppen. Der Fahrer flüchtete anschließend mit über 100 Stundenkilometern durch das Industriegebiet, über die Landesstraße und die angrenzenden Feldwege. Auf einem Feldweg kurz vor ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 05:26

    POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Lampertheim / Hofheim (ots) - In den frühen Morgenstunden des 02.März 2026 (vor 03.25 Uhr) ereignete sich auf der Landstraße 3261 von Wehrzollhaus nach Hofheim in Höhe des Abzweiges nach Nordheim ein Verkehrsunfall. Ein PKW überrollte beim Abbiegen nach links in Richtung Nordheim teilweise die dortige Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher oder die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren