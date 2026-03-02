Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüselsheim: Alkoholisierter 64-Jähriger beschädigt Bushaltestelle mit Axt/Festnahme und Gewahrsam

Rüsselsheim (ots)

Am Freitagmittag (27.02.) nahm eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim nach kurzer Fahndung einen 64 Jahre alten Mann "Am Borngraben" fest. Der 64-Jährige konnte gegen 12.00 Uhr durch Zeugen beobachtet werden, wie er mit einer Axt die Verglasung einer dortigen Bushaltestelle beschädigte. Es entstand ein geschätzter Schaden von rund 1000 Euro. Die Axt wurde von der Polizei sichergestellt. Ob die starke Alkoholisierung von 1,9 Promille Grund für das Verhalten war, ist Gegenstand des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens. Der 64-Jährige musste auf richterlichen Beschluss für die nächsten Tage im Polizeigewahrsam verbleiben. Er wird sich nun wegen Sachbeschädigung zu verantworten haben.

