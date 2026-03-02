Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lampertheim / Hofheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des 02.März 2026 (vor 03.25 Uhr) ereignete sich auf der Landstraße 3261 von Wehrzollhaus nach Hofheim in Höhe des Abzweiges nach Nordheim ein Verkehrsunfall. Ein PKW überrollte beim Abbiegen nach links in Richtung Nordheim teilweise die dortige Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das beschädigte Verkehrsschild ragte nach dem Unfall in die Fahrbahn und stellte eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar. Anhand der aufgefunden Fahrzeugteilen muss das unfallbeteiligte Fahrzeug vorne rechts im Bereich des Stoßfängers erheblich beschädigt sein. Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen silberfarbenen oder grauen Ford Kuga St-Line ab Baujahr 2019 handeln. Die Polizei bittet mögliche Unfallzeugen oder Personen die Angaben zu einem beschädigten Ford Kuga machen können sich bei der Polizeistation Lampertheim Viernheim unter der Telefonnummer 06206-94400 zu melden.

