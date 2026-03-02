PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lampertheim / Hofheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des 02.März 2026 (vor 03.25 Uhr) ereignete sich auf der Landstraße 3261 von Wehrzollhaus nach Hofheim in Höhe des Abzweiges nach Nordheim ein Verkehrsunfall. Ein PKW überrollte beim Abbiegen nach links in Richtung Nordheim teilweise die dortige Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das beschädigte Verkehrsschild ragte nach dem Unfall in die Fahrbahn und stellte eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar. Anhand der aufgefunden Fahrzeugteilen muss das unfallbeteiligte Fahrzeug vorne rechts im Bereich des Stoßfängers erheblich beschädigt sein. Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen silberfarbenen oder grauen Ford Kuga St-Line ab Baujahr 2019 handeln. Die Polizei bittet mögliche Unfallzeugen oder Personen die Angaben zu einem beschädigten Ford Kuga machen können sich bei der Polizeistation Lampertheim Viernheim unter der Telefonnummer 06206-94400 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 19:08

    POL-HP: Einhausen - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Einhausen (ots) - Einhausen - Am Donnerstag, dem 26.02.2026, wurde zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr "In der Wolfshecke" in Einhausen ein blauer Bmw X1 an der Fahrertür/linken Hintertür beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß in Nähe des Sportplatzes am Straßenrand abgestellt gewesen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 19:05

    POL-HP: Heppenheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Heppenheim (ots) - Heppenheim Am Freitag, dem 27.02.2026, wurde zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr ein auf dem Parkhof in Heppenheim ordnungsgemäß abgestellter grauer Ford S-MAX am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 300,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren