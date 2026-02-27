Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth im Odenwald, Ortsteil Fahrenbach: Wohnhaus nach Brandausbruch auf dem Balkon vorerst unbewohnbar/ keine Personen verletzt

Fürth im Odenwald (ots)

Am Freitag (27.02.) gegen 14:15 Uhr meldeten Anwohner der Rettungsleitstelle in Heppenheim einen Brand auf dem Balkon einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten durch schnelles Einschreiten ein Übergreifen auf die Nachbarhäuser verhindern. Die sechs Bewohner blieben unverletzt und mussten vorerst anderweitig unterkommen. Der entstandene Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffert werden. Mit den Ermittlungen zur Brandursache ist das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei betraut.

Berichterstatter: Patricia Spiller (Polizeiführerin vom Dienst)

