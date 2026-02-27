PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth im Odenwald, Ortsteil Fahrenbach: Wohnhaus nach Brandausbruch auf dem Balkon vorerst unbewohnbar/ keine Personen verletzt

Fürth im Odenwald (ots)

Am Freitag (27.02.) gegen 14:15 Uhr meldeten Anwohner der Rettungsleitstelle in Heppenheim einen Brand auf dem Balkon einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten durch schnelles Einschreiten ein Übergreifen auf die Nachbarhäuser verhindern. Die sechs Bewohner blieben unverletzt und mussten vorerst anderweitig unterkommen. Der entstandene Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffert werden. Mit den Ermittlungen zur Brandursache ist das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei betraut.

Berichterstatter: Patricia Spiller (Polizeiführerin vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 19:08

    POL-HP: Einhausen - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Einhausen (ots) - Einhausen - Am Donnerstag, dem 26.02.2026, wurde zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr "In der Wolfshecke" in Einhausen ein blauer Bmw X1 an der Fahrertür/linken Hintertür beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß in Nähe des Sportplatzes am Straßenrand abgestellt gewesen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 19:05

    POL-HP: Heppenheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Heppenheim (ots) - Heppenheim Am Freitag, dem 27.02.2026, wurde zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr ein auf dem Parkhof in Heppenheim ordnungsgemäß abgestellter grauer Ford S-MAX am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 300,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 13:15

    POL-DA: Darmstadt: Verkehrspolizisten ziehen schrottreifen Golf aus dem Verkehr

    Darmstadt (ots) - Am Mittwoch (25.02.) stoppte eine Streife der Verkehrsinspektion Darmstadt in der Bismarckstraße einen in Osteuropa zugelassenen VW Golf, der sich ganz offensichtlich in technisch fragwürdigem Zustand befand. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass für das Fahrzeug keine gültige Versicherung bestand. Im Rahmen der weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren