POL-DA: Darmstadt: Verkehrspolizisten ziehen schrottreifen Golf aus dem Verkehr

Darmstadt (ots)

Am Mittwoch (25.02.) stoppte eine Streife der Verkehrsinspektion Darmstadt in der Bismarckstraße einen in Osteuropa zugelassenen VW Golf, der sich ganz offensichtlich in technisch fragwürdigem Zustand befand. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass für das Fahrzeug keine gültige Versicherung bestand.

Im Rahmen der weiteren Überprüfung und Begutachtung erhärtete sich anschließend der Verdacht hinsichtlich des "schrottreifen" Zustandes des VW. Beide Schweller des Fahrzeuges waren vollständig weggerostet und nur äußerlich durch optische Reparaturen mit einfachsten, ungeeigneten Mitteln, wie Bauschaum und Spachtelmasse, instand gesetzt worden. Die tragende Struktur des Fahrzeuges wurde somit als beeinträchtigt angesehen. Weiterhin war die Bremse der Hinterachse zu ungleichmäßig, die Handbremse einseitig komplett funktionslos sowie die Hinterachse infolge eines Unfalls erheblich verbogen. Dies zeigte sich an einem schräg stehenden Rad. Hinzu kamen diverse weitere, erhebliche und gefährliche Mängel. Der Wagen wurde als "verkehrsunsicher" eingestuft.

Die Kennzeichen sowie der Fahrzeugschein wurden von der Polizei sichergestellt und der Betrieb untersagt. Den Fahrer erwarten nun entsprechende Verfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

