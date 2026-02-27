PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher haben es auf Lebensmittel abgesehen
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Ein Bürogebäude in der Rheinstraße geriet zwischen Mittwochabend (25.2.) gegen 20 Uhr und Donnerstagmorgen (26.2.) gegen 7 Uhr ins Visier Krimineller. Durch die unbekannten Täter wurde eine Tür aufgehebelt. Im Inneren brachen sie wiederum mehrere Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Mit Lebensmitteln als Beute flüchteten sie unerkannt. Der Wert der Beute ist gering, der entstandene Sachschaden beläuft sich jedoch nach ersten Erkenntnissen auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Rufnummer 06151/969-0 mit dem K43 in Darmstadt in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

