Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Gemeindehaus/ Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Auf ein kirchliches Gemeindehaus in der Messeler Straße hatten es Einbrecher zwischen Mittwochnachmittag (25.2.) und Donnerstagmorgen (26.2.) abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die noch unbekannten Täter ein Fenster aufgehebelt haben. Im Inneren entwendeten sie Elektronikartikel im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K43) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

