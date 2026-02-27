PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Gemeindehaus/ Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Auf ein kirchliches Gemeindehaus in der Messeler Straße hatten es Einbrecher zwischen Mittwochnachmittag (25.2.) und Donnerstagmorgen (26.2.) abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die noch unbekannten Täter ein Fenster aufgehebelt haben. Im Inneren entwendeten sie Elektronikartikel im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K43) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 09:20

    POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: 15-Jähriger ausgeraubt / Wer hat etwas gesehen?

    Darmstadt (ots) - Nachdem sich am Donnerstagmittag (26.2.) im Dreieichweg ein Raub zugetragen hat, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Ersten Ermittlungen zufolge sollen zwei bislang unbekannte Täter gegen 12.30 Uhr einen Jugendlichen im Alter von 15 Jahren im Bereich der Straßenbahnhaltestelle "Dreieichweg" bedroht und anschließend seine Jacke geraubt haben. ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 07:47

    POL-DA: Bensheim: Einbruch in Freizeitzentrum/Polizei sucht Zeugen

    Bensheim (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (26.02.) kam es zu einem Einbruch in ein Freizeitzentrum in der Robert-Bosch-Straße. Die Kriminellen verschafften sich zunächst gewaltsam über eine Tür Zugang in das Gebäude und erbeuteten anschließend unter anderem Bargeld und Ersatzschlüssel. Die Polizei in Bensheim (Kommissariat 41) hat in diesem Fall die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren