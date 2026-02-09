Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierter junger Mann randaliert und beschädigt mehrere Autos

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 07:30 Uhr beschädigte ein 18-jähriger Mann mehrere geparkte PKW in der Leipziger, Berliner sowie in der Königsbergerstraße. An insgesamt 15 Autos wurden Außenspiegel zerstört. Zudem warf der 18-jährige einen Stein auf eine Windschutzscheibe eines Autos. Anschließend lief der junge Mann weiter in einen nahegelegenen Supermarkt, wo er Hocker auf den Parkplatz warf. Bei Eintreffen der Polizei ließ er sich widerstandslos festnehmen. Da der 18-jährige offensichtlich alkoholisiert war, wurde er mit zur Polizeidienststelle genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt.

